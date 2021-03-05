Патрульные попали в смертельную аварию с возгоранием под Одессой (фото и видео)

В Одесской области произошло серьезное ДТП с участием полицейского автомобиля.

Фото и видео с места происшествия обнародованы в Телеграм-канале "Новости Одесса".

В сообщении указывается, что авария произошла неподалеку от поселка Дачное. Там Hyundai Sonata столкнулась с полицейской Toyota Prius.

О количестве пострадавших не сообщается, но отмечается, что пассажир "Хьюндай" погиб от травм.

"Соната двигалась со стороны Одессы на Киев, полиция на разделительной линии хотели развернуться и ехать на вызов в сторону Киева...Соната увидела препятствие, сначала влетела в отбойник, а потом в машину копов", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Николаеве на улице Железнодорожной мужчина бросился под колеса грузовика и смог выжить.