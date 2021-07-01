При покупке техники украинцам будут выдавать электронные гарантии и чеки

При покупке электронной техники украинцы смогут получить гарантию и чек в электронном виде.

В четверг, 1 июля, парламент принял соответствующий законопроект №4185 голосами 335 народных депутатов.

Об этом сообщает Телеграм-канал Верховной Рады.

В частности законопроект предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам, гарантийные талоны в электронном варианте, а не бумажном.

А также сохраняется возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде.

Кроме того, в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте.

Стоит отметить, что в марте Украина первой в мире узаконила электронные паспорта.