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В Одессе иностранец зарезал хозяина квартиры, в которой жил

В Одессе иностранец зарезал хозяина квартиры, в которой жил
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

В Одессе 50-летний гражданин соседнего государства убил владельца квартиры, у которого жил. Пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что между мужчинами произошёл конфликт из-за бытовых недопониманий - иностранец не стал долго дискутировать и ножом ударил одессита в грудь.

Отмечается, что 44-летний владелец квартиры умер на месте, а преступник испугался и убежал с места происшествия. Правоохранителям удалось найти его во дворе местной школы.

Задержанному объявили о подозрении в убийстве по ч. 1 ст. 115 Криминального кодекса Украины и взяли под стражу.

За преднамеренное убийство мужчине грозит до 15 лет тюрьмі.

Напоминним, что сегодня произошло ещё одно убийство в Одесской области - трое парней жестоко зарезали 35-летнего мужчину

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Одесса, Убийство, Арестован иностранец, ранение ножом в грудь, задержание преступника.
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