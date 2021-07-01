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Четверг, 01.07.2021
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Железной дорогой в Словакию - поезда будут ходить ежедневно

Железной дорогой в Словакию - поезда будут ходить ежедневно
16:41 Сегодня Телеграф Путеводитель по Кошице

С 1 июля Укрзализниця возобновляет международное сообщение со Словакией. Курсировать будут две пары поездов - № 960/961 и № 962/963 Кошице — Мукачево — Кошице словацкого железнодорожного оператора. 

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик на официальном сайте.

Поезд № 960 из Кошице будет выезжать в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 прибывать в Чоп и в 14:00 по украинскому времени прибывать в Мукачево. Обратно из Мукачево он выедет № 961 в  14:48 и в 18:13 прибудет в Кошице.

Вторая пара поездов № 962/963 будет отправляться в 11:51 из Кошице, в Мукачево в 16:53. Обратно из Мукачево выезд в 18:16 и прибытие в Кошице в 21:33.

Дополнительно восстановили поезд Кошице - Чоп (№ 8862/8861 ) и Чиерна над Тисой - Чоп (8860/8863), также формирования словацкого ж/д оператора. Они будут ездить до 11 декабря 2021 года ежедневно. 

Юрик напомнил, что Укрзалізниця восстановила сообщение с Австрией, Венгрией и Словакией. Переговоры по сообщению с Польшей продолжаются.

Ранее "Телеграф" писал про то, что в Тернополь из Киева запустят новый поезд. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Поезд, Словакия, Мукачево, Укрализниця.
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