Скачать
Пятница, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Россияне, офшоры и другие: кто поит украинцев минеральными водами
Россияне, офшоры и другие: кто поит украинцев минеральными водами
"Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем
"Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем
В США пытаются законодательно заставить Байдена ужесточить санкции против газопровода Путина
В США пытаются законодательно заставить Байдена ужесточить санкции против газопровода Путина
В Украину направляется большая партия еще одной одобренной ЕС вакцины от COVID-19
В Украину направляется большая партия еще одной одобренной ЕС вакцины от COVID-19

В Украине ввели карантин из-за штамма "Дельта": главный санитарный врач рассказал нюансы

В Украине ввели карантин из-за штамма "Дельта": главный санитарный врач рассказал нюансы
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф

Со 2 июля в Украине начался карантин, введенный Кабмином для противодействия распространению индийского штамма коронавируса "Дельта", который уже зафиксировали в нашей стране.

Об этом со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина передает УНН.

По словам чиновника, прежде всего, страна ужесточит контроль за состоянием здоровья людей, прибывших из за границы. Для этого пункты тестирования на ковид откроют прямо на границе с Украиной, и беспрепятственный въезд в страну возможен лишь после получения отрицательного результата. 

Если же он будет положительный, иностранцев завернут обратно, украинцев же обяжут к обязательной самоизоляции.  Тех, кто подлежит обсервации, сопровождать к санитарной зоне или больнице будут полицейские.

Кузин говорит, что на сегодняшний день штамм "Дельта" является наиболее опасным видом коронавируса. Он заразнее в 1,6 раза, чем "британский", и в 2,26 раз чаще приводит к госпитализации.

Сейчас "Дельта" доминирует в мире, в частности - соседней РФ, где его выявляют у большинства пациентов.

Напомним, украинцам, которые решат посетить Польшу в ближайшее время, нужно будет отбыть там обязательный 10-дневный карантин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 383

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Пересечение границы, Ігор Кузін, Штамм Дельта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Может, еще в камуфляжные бикини оденем?": в сети разгорается скандал из-за "парадной" формы женщин-военнослужащих ВСУ (фото)
02 Кто такая Ирма Крат и почему она напала на нардепа Потураева (видео)
03 Путина недооценивать нельзя: озвучен неутешительный прогноз по противостоянию России и США
04 Коломойского выводят из-под удара США: что осталось за кадром в истории с законом Зеленского против олигархов
05 Мендель написала книгу: в сети хит-парад шуток по поводу названия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Одессой автомобиль сбил трех пешеходов на переходе, погибла женщина с ребенком (фото, видео)
Под Одессой автомобиль сбил трех пешеходов на переходе, погибла женщина с ребенком (фото, видео)
Размахивал кирпичами как крыльями: в супермаркете Николаева заметили неадекватного покупателя (видео)
Размахивал кирпичами как крыльями: в супермаркете Николаева заметили неадекватного покупателя (видео)
Сторонники и противники &quot;закона об олигархах&quot; в Раде: кто проголосовал за законопроект в первом чтении
Сторонники и противники "закона об олигархах" в Раде: кто проголосовал за законопроект в первом чтении
Какой праздник 2 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь