В Украине ввели карантин из-за штамма "Дельта": главный санитарный врач рассказал нюансы

Со 2 июля в Украине начался карантин, введенный Кабмином для противодействия распространению индийского штамма коронавируса "Дельта", который уже зафиксировали в нашей стране.

Об этом со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина передает УНН.

По словам чиновника, прежде всего, страна ужесточит контроль за состоянием здоровья людей, прибывших из за границы. Для этого пункты тестирования на ковид откроют прямо на границе с Украиной, и беспрепятственный въезд в страну возможен лишь после получения отрицательного результата.

Если же он будет положительный, иностранцев завернут обратно, украинцев же обяжут к обязательной самоизоляции. Тех, кто подлежит обсервации, сопровождать к санитарной зоне или больнице будут полицейские.

Кузин говорит, что на сегодняшний день штамм "Дельта" является наиболее опасным видом коронавируса. Он заразнее в 1,6 раза, чем "британский", и в 2,26 раз чаще приводит к госпитализации.

Сейчас "Дельта" доминирует в мире, в частности - соседней РФ, где его выявляют у большинства пациентов.

Напомним, украинцам, которые решат посетить Польшу в ближайшее время, нужно будет отбыть там обязательный 10-дневный карантин.