"Девять часов лежал и умирал": в Харькове врача обвиняют в смерти пациента

В Харькове рассматривается дело о непредоставлении врачебной помощи анестезиологом областной клинической больницы. Трое потерпевших – детей погибшего в сентябре 2019 года мужчины – уверены, что смерть больного находится в причинно-следственной связи с поведением врача. "Телеграф" побывал на заседании в Дзержинском районном суде и узнал все подробности истории.

Так, врача подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Украины – "неоказание помощи больному медицинским работником, что повлекло смерть больного", максимальная санкция которой предусматривает три года лишения свободы. Кроме того, поданы гражданские иски на сумму 6 миллионов гривен, по два миллиона – в пользу каждого потерпевшего по делу.

Как заявили потерпевшие, медик несколько часов не предоставляла никакой медицинской помощи больному. По мнению детей погибшего, если бы их отца, Анатолия Зуба, вовремя перевели в реанимацию – он бы выжил.

"По обстоятельствам, которые были установлены на этапе досудебного расследования, было сказано, что конкретно обвиняемая 3 числа в 19:30 осмотрела больного. По всем показателям он должен был срочно быть переведен в реанимацию. Этого сделано не было. В реанимацию его перевели спустя почти девять часов. Девять часов человек просто лежал и умирал, никто ничего не делал, - рассказала адвокат стороны потерпевших Лариса Матвеева. - Судебно-медицинская экспертиза, которая проводилась в рамках уголовного дела, пришла к выводу, что действительно врач-анестезиолог была обязана, исходя из показателей больного, срочно госпитализировать его в реанимацию. Человека можно было спасти".

Тогда как сторона обвиняемой настаивает на полном оправдании. Кроме того, по их словам, врач осталась без средств для существования – на период расследования ее отстранили от работы.

"Я однозначно поступала правильно и действовала согласно своим обязанностям. Мы настаиваем на невиновности и по-другому быть не может", - заявила обвиняемая Мария Меренцова.

Также она добавила, что ее лишили единственного источника дохода.

"Обвиняемая не согласна с тем, в чем ее обвиняют. Если говорить чисто человеческими понятиями, в ее действиях нет никакого состава преступления. А если углубиться в юридическую сторону и даже теоретически допустить, что, возможно, что-то было сделано не так, то мы не согласны с правовой квалификацией. Там, скажем так, неправильная статья", - рассказал адвокат обвиняемой Дмитрий Цыплицкий.

Он отметил, что изначально дело расследовалось по ст. 140 УКУ ("Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником"). По его мнению, изложенное в обвинительном акте скорее соответствует этой статье.

Тем временем на некоторых сайтах и в Telegram-пабликах появилась информация о диагнозе пациента и якобы давлении на следствие со стороны гражданской жены погибшего, главы Киевского райсуда Харькова Светланы Шаренко. Сторона потерпевших опровергает такие сообщения.

"Раскрылись конфиденциальные данные о том, каким образом оказывалось лечение, чем конкретно болел пациент... А это же закрытая информация. Законодательство в сфере здравоохранения четко определяет: врачи не разглашают информацию, которую они получили при предоставлении медицинской помощи, - отметила Матвеева. – Тем более, информация перевирается. Таким образом оказывается психологическое давление на потерпевших. Желания разобраться в ситуации и объективности в этих сообщениях нет, а только попытка создать хайп, обвинить детей погибшего в желании обогатиться и отвлечь внимание от сути процесса".

1 и 2 июля состоялись очередные заседания по этому делу. Планировалось допросить свидетелей, но пока что они в зал суда не явились. Как сообщила прокурор в деле Ольга Блажко, на звонки свидетели не отвечали, поэтому их уведомят другим способом. В крайнем случае закон предусматривает привод свидетеля.

Суд продлил до 30 августа меру пресечения для обвиняемой в виде личного обязательства являться на судебное заседание и не покидать город без разрешения судьи.