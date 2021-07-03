Какой праздник 3 июля: народные приметы и запреты

В субботу, 3 июля, почитается память святого Мефодия, епископа Патарского.

Мефодий жил в III-IV вв. на территории Малой Азии. Известен тем, что обладал смиренностью, проповедовал Божье Слово, боролся с язычеством. За всю свою христианскую жизнь епископ успел написать большое количество сочинений, посвященных христианству, толкованию Священного Писания, различным поучениям. В 312 году Мефодий был схвачен язычниками и казнен.

В народе Мефодия называли Перепелятником. Именно 3 июля заканчивались полевые работы и начинался период легкой охоты на перепелов. Верили, если увидишь в этот день белую птичку - это принесет счастье, а чтобы быть всю жизнь удачливым, такую перепелу нужно поймать.

Также 3 июля в народе называли Погодоуказатель, Паутинный день. Наши предки наблюдали за природными явлениями и предсказывали погоду на ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы 3 июля

Пошел дождь на Мефодия - значит, еще 40 дней идти будет.

Паук свою паутину не плетет 3 июля, а прячется в укрытие - будет дождь.

Муравьи собираются в небольшие кучки - примета того, что нужно ожидать дождя, грозы и ветра.

Родившиеся 3 июля доживают до глубокой старости. Носить им следует аквамарин.

Что запрещено делать 3 июля

Категорически нельзя 3 июля выкидывать еду, иначе вместе с отходами можно удалить из своей жизни благополучие и достаток. Чтобы этого не произошло, необходимо отдать остатки пищи животным.

Запрещено в этот день рвать паутину. Прапрапрадеды верили, что так можно привлечь в дом беду и наслать на его домочадцев болезни.

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