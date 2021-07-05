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Какой праздник 5 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 5 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В понедельник, 5 июля, почитается память епископа Евсевия Самосатского.

Евсений жил в IV веке. Он прославился как защитник приверженцев православной веры, утвержденной на первом Вселенском соборе в Никее. Когда местный правитель Констанций потребовал у него документ, епископ ему отказал. За это он терпел преследования, и только после восхождения на престол Иовиана гонения на христиан ослабли.

Погиб Евсений Самосатский от рук женщины, которая сбросила на него с крыши черепицу. Епископ скончался от полученной травмы.

5 июля считался на Руси днем исцеления тела и души. Утром собирали лечебные травы для банных веников, а вечером отправлялись париться. Верили, что так можно запастить здоровьем на целый год.

На Евсевия примечали приметы на погоду и урожай.

Народные приметы 5 июля

  • Дождь идет днем - жди хорошего урожая.

  • Жаркий день на Евсевия - в декабре ударят морозы.

  • Осадки 5 июля - к богатому урожаю зерновых.

  • Много комаров - ближайшие дни будут ясными и теплыми.

  • Родившихся 5 июля в жизни ждет много испытаний.

Что запрещено делать 5 июля

  • День неблагоприятен для принятия важных решений.

  • Нужно остерегаться сплетен, они могут сыграть с вами злую шутку.

  • В этот день нежелательно отправляться в магазины, ибо в ближайшие дни будут одни расходы.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в июле.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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