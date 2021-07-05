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Украину сегодня накроет градом и шквальным ветром: каким регионам ждать плохой погоды

Украину сегодня накроет градом и шквальным ветром: каким регионам ждать плохой погоды
09:49 Сегодня Телеграф

В понедельник, 5 июля, в некоторых областях Украины разыграется непогода.

О шквальном ветре, граде и грозах предупреждают в ГСЧС. 

Спасатели обращают внимание, что уровень опасности этого дня - желтый. Ведь в южных и центральных регионах ожидается сильный дождь с градом, а также шквальный ветер до 20 метров в секунду. Также следует быть максимально осторожным из-за возможных гроз.

Отметим, что в западных областях днем пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит до +24°.

В центральных областях днем в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днём +26...+28°.

На севере страны пройдут грозовые дожди, днём +26...+28°. На востоке и юге Украины местами значительные дожди, температура воздуха составит до +31°.

В Киеве ожидается кратковременный дождь, гроза, а воздух прогреется до +28°.

Напомним, в Харькове на жилой дом рухнуло огромное дерево: повреждения значительные.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Погода, Ливни, Опасность, Гроза, Град, ГСЧС, Шквалы.
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