Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
В Украине наказали спортивного комментатора, довевшего Бузову до слез
Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности
Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности
Крушение самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших
Крушение самолета на Филиппинах: названо окончательно число жертв и выживших
В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)
В Киеве легкое "бодание" трех машин на дороге привело к тяжелым последствиям: среди пострадавших - дети (фото)

За избиение - 150 тыс. грн: в Харькове 14-летняя девушка требует от обидчика компенсацию

За избиение - 150 тыс. грн: в Харькове 14-летняя девушка требует от обидчика компенсацию
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф

В Харькове девушка-подросток требует 150 тыс. грн от 16-летнего парня, который её избил. 

Об этом сообщает Depo. Харьков со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области. Прокуратура направила в районный суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 16-летнего парня по факту нанесения легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины).
В социальных сетях распространили видео, на которых 16-летний парень наносит травмы 14-летней девушке.
Причиной избиения, как установили следователи, стали плохие отношения девушки парня с потерпевшей. 
14 июня парень получил сообщение о подозрении в совершении преступления и сразу же признал вину в содеянном. 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до 200 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.
 
Потерпевшая 14-летняя заявила о том, что требует выплатить ей моральную компенсацию на суму около 150 тыс. грн.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 206

Все по теме:

Харьков, Избиение, Подростки, Моральная компенсация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Догнали и толпой избили лежачего: на Контрактовой площади в Киеве произошла жестокая драка (видео)
02 В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб пограничник (фото, видео)
03 Жестокое убийство в Одессе: задержаны все четверо молодых преступников (фото)
04 В Днепре на оживленной улице воровки украли у девушки кошелек и распылили ей в лицо перцовый баллончик (видео)
05 Пламя видно за многие километры: жители Баку наблюдают мощный взрыв и пожар в Каспийском море (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пока все следят за &quot;Северным потоком-2&quot;: Венгрия и Сербия втихую &quot;кинули&quot; Украину в газовом вопросе
Пока все следят за "Северным потоком-2": Венгрия и Сербия втихую "кинули" Украину в газовом вопросе
В Донецке подростки &quot;осквернили&quot; и сожгли футболку с &quot;гербом ДНР&quot;: как их наказали
В Донецке подростки "осквернили" и сожгли футболку с "гербом ДНР": как их наказали
В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу: проект постановления уже зарегистрировали
В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу: проект постановления уже зарегистрировали
Коронавирус убил Владимира Меньшова
Коронавирус убил Владимира Меньшова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь