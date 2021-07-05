За избиение - 150 тыс. грн: в Харькове 14-летняя девушка требует от обидчика компенсацию

В Харькове девушка-подросток требует 150 тыс. грн от 16-летнего парня, который её избил.

Об этом сообщает Depo. Харьков со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области. Прокуратура направила в районный суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 16-летнего парня по факту нанесения легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

В социальных сетях распространили видео, на которых 16-летний парень наносит травмы 14-летней девушке.

Причиной избиения, как установили следователи, стали плохие отношения девушки парня с потерпевшей.

14 июня парень получил сообщение о подозрении в совершении преступления и сразу же признал вину в содеянном.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до 200 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

Потерпевшая 14-летняя заявила о том, что требует выплатить ей моральную компенсацию на суму около 150 тыс. грн.