Какой праздник 6 июля: народные приметы и запреты

Во вторник, 6 июля, православная церковь почитает память мученицы Агриппины, которую в народе прозвали Аграфеной Купальницей.
Агриппина жила в III веке. Еще в юном возрасте она отказалась от вступления в брак и посвятила свою жизнь служению Господу. Во время гонений в отношении христиан, Аграфена была арестована и подвергнута мучениям.
6 июля также совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана считали волшебной (Купальская ночь). На эту ночь приходил пик праздничного разгула и веселья.
По древнему обычаю 6 июля все должны были искупаться в воде.
Помимо этого, в этот день можно собирать целебные травы и растения. Считалось, что в это время они обладают наибольшей лечебной силой.
Народные приметы 6 июля:
Что нельзя делать 6 июля:
Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в июле.