Какой праздник 6 июля: народные приметы и запреты

Во вторник, 6 июля, православная церковь почитает память мученицы Агриппины, которую в народе прозвали Аграфеной Купальницей.

Агриппина жила в III веке. Еще в юном возрасте она отказалась от вступления в брак и посвятила свою жизнь служению Господу. Во время гонений в отношении христиан, Аграфена была арестована и подвергнута мучениям.

6 июля также совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана считали волшебной (Купальская ночь). На эту ночь приходил пик праздничного разгула и веселья.

По древнему обычаю 6 июля все должны были искупаться в воде.

Помимо этого, в этот день можно собирать целебные травы и растения. Считалось, что в это время они обладают наибольшей лечебной силой.

Народные приметы 6 июля:

Если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба

Если на Аграфену репу посеять, то она обязательно родит.

Вечером на ясном небе зарница сверкает – к осадкам.

Муравьи днем в муравейник спрятались – к непогоде.

После дождя в небе долго стоит радуга – будет сырая погода.

Что нельзя делать 6 июля:

6 июля строго-настрого запрещено грустить и жаловаться на жизнь.

Этот день нельзя завершать в грязи.

Не следует в этот вторник отказывать кому-либо в гостеприимстве.

Воспрещается в день Аграфены Купальницы ложиться спать до полуночи.

Нельзя 6 июля проводить в одиночестве.

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