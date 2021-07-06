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Какой праздник 6 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 6 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Во вторник, 6 июля, православная церковь почитает память мученицы Агриппины, которую в народе прозвали Аграфеной Купальницей. 

Агриппина жила в III веке. Еще в юном возрасте она отказалась от вступления в брак и посвятила свою жизнь служению Господу. Во время гонений в отношении христиан, Аграфена была арестована и подвергнута мучениям. 

6 июля также совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана считали волшебной (Купальская ночь). На эту ночь приходил пик праздничного разгула и веселья. 

По древнему обычаю 6 июля все должны были искупаться в воде.

Помимо этого, в этот день можно собирать целебные травы и растения. Считалось, что в это время они обладают наибольшей лечебной силой. 

Народные приметы 6 июля:

  • Если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба
  • Если на Аграфену репу посеять, то она обязательно родит.
  • Вечером на ясном небе зарница сверкает – к осадкам.
  • Муравьи днем в муравейник спрятались – к непогоде.
  • После дождя в небе долго стоит радуга – будет сырая погода.

Что нельзя делать 6 июля:

  • 6 июля строго-настрого запрещено грустить и жаловаться на жизнь.
  • Этот день нельзя завершать в грязи.
  • Не следует в этот вторник отказывать кому-либо в гостеприимстве.
  • Воспрещается в день Аграфены Купальницы ложиться спать до полуночи.
  • Нельзя 6 июля проводить в одиночестве.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в июле.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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