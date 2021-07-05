"Горячий" прогноз погоды: ведущий с оголенным торсом распалил сеть (видео)

Ни для кого не секрет, что прогноз погоды на телевидении, несмотря на важность, зачастую является одной из самых скучных частей любого новостного выпуска.

Но студия полтавского канала Poltavske TV нашла выход из ситуации и придумала, как заставить женскую часть аудитории не отводить взгляд от экранов.

"Мы в поисках идеального кандидата на роль ведущего прогноза погоды на PTV. Двое ребят уже попробовали свои силы. Но мы не останавливаемся и продолжаем поиски. А прямо сейчас смотрите погоду от Олега Килюшик. Он просто мечтает быть ведущим и готов на все, чтобы радовать вас прогнозом погоды с экранов телевизоров", - говорится в сообщении.

На этот формат прогноза погоды отреагировали и пользователи сети:

Как сообщалось ранее, украинский телеканал "Дом" влип в скандал из-за того, что на заставке одной из передач показали карту России с Крымом.