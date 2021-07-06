Ивана Купала 2021: как правильно гадать в купальскую ночь

Ночь с 6 на 7 июля - одна из самых мистических в году, ведь в этот день отмечается праздник Ивана Купала. Очень часто в эту ночь девушки собираются и гадают на своих "суженых". Считается, что в этот день гадания самые правдивые и судьбоносные.

Гадания начинают под вечер – на закатное солнце, а самым популярным было гадание с венками.

"Телеграф" предлагает Вам самые популярные и интересные способы гаданий на Ивана Купала:

Гадание на купальском венке - девушки плели венок из трав и цветов, а после пускали его на воду и слегка толкали. По тому, что произошло с венком и судили о будущем:

если венок пошел ко дну сразу же – любимый разлюбил,

венок пристал к берегу – в этом году свадьбе не бывать, ждать придется еще не меньше года,

венок поплыл к другому берегу – жених будет из дальних стран,

венок мотает из стороны в сторону – судьба будет несчастливая, парни будут морочить голову и бросать,

венок плывет по течению – жди свадьбы с суженым.

Гадание на вылитом воске на Ивана Купала - для гадания надо поломать обычную восковую свечу, растопить в ложке над огнем с купальского костра и вылить в чашку с холодной водой. Что увидите – то и будет ответ на задуманный вами вопрос:

кольцо или корона – скорая свадьба,

сундук (кошелек) – богатство,

сердце – крепкая любовь,

флаг – нежданный гость,

звезда – удача,

цветок – новый поклонник,

человек – хороший друг,

волнообразная фигура – исполнение желаний,

полосы – приятное путешествие.

Гадание на травинках на Купала - нужно сорвать рядом с домом две узкие, длинные травинки, одна немного короче другой. Эти травинки будут символизировать девушку и парня. Травинки нужно вставить так, чтобы они свисали вниз. А когда травинки станут подсыхать, они начнут шевелиться", то приближаясь, то отдаляясь друг от друга:

если травинки тянутся друг к другу, в скором времени жди серьезное предложение с его стороны.

если длинная травинка отклонится в противоположную сторону от короткой, мужчина, на которого ты гадала, равнодушен к тебе.

если травинки отклоняются, но при этом слегка соприкасаются друг с другом, в ваших отношениях не все так просто и гладко, но надежда есть.

Гадание на костре - в праздничную ночь на Ивана Купала можно прыгнуть через костер. Если огонь не коснется, это значит, что вскоре ждет успех в делах и любви, а то и скорое замужество.

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