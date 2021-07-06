Лето набирает обороты: прогноз погоды в Украине на Ивана Купала

В среду, 7 июля, в праздник Ивана Купала, часть Украины будет поливаться дождями.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Антициклон давит и сунет мощно, однако завтра циклон будет еще сопротивляться и потому грозовые дожди останутся на юге Украины, на востоке, и в центре", - отметила она.

По словам синоптика, температура воздуха набирает летние обороты. Так, в этот день в среду ожидается +26… +33 градуса, а вот на юге, что удивительно, на несколько градусов будет свежее - +24…+28 градусов.

Что касается столицы, то в Киеве в ночь на Ивана Купала предполагается +18…+20 градусов.

"Днем 7 июля в Киеве будет солнечно и жарко, +28…+30 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, какой будет погода в июле и в августе в Украине.