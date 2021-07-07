Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты

В среду, 7 июля, православная церковь празднует Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А в народном календаре 7 июля – Иванов день, Ивана Купалы (Купала), Иван-травник, купальник, первый покос.
Считается, что именно Иоанн предсказал приход на землю и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В народном представлении христианский святой Иоанн Предтеча соединился с языческим божеством плодородия и Летнего Солнца.
В этот день обязательно нужно было окунуться в водоем, так как считалось, что вода приобретает чудесную силу. Также, верили, что человек, осмелившийся прыгнуть через пламя, обретет счастье и удачу на целый год, ведь огни, зажигаемые в купальскую ночь, тоже считались чудодейственными.
Также с этого момента наступает время так называемого великого покоса. Цветет липа, и именно 7 июля собирают ее цветки, поскольку считается, что они обладают целебной силой во время праздника Купала.
Народные приметы:
Что нельзя делать 7 июля:
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