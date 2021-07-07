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Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В среду, 7 июля, православная церковь празднует Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А в народном календаре 7 июля – Иванов день, Ивана Купалы (Купала), Иван-травник, купальник, первый покос.

Считается, что именно Иоанн предсказал приход на землю и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В народном представлении христианский святой Иоанн Предтеча соединился с языческим божеством плодородия и Летнего Солнца. 

В этот день обязательно нужно было окунуться в водоем, так как считалось, что вода приобретает чудесную силу.  Также, верили, что человек, осмелившийся прыгнуть через пламя, обретет счастье и удачу на целый год, ведь огни, зажигаемые в купальскую ночь, тоже считались чудодейственными. 

Также с этого момента наступает время так называемого великого покоса. Цветет липа, и именно 7 июля собирают ее цветки, поскольку считается, что они обладают целебной силой во время праздника Купала. 

Народные приметы:

  • Трава очень сильно пахнет - скоро начнется дождь.
  • Утром выпадает большая роса на Купала - примета, что будет хороший урожай огурцов.
  • Много звезд в ночь на Ивана - будет много грибов.
  • Дождь во время сенокоса 7 июля - сену плохо будет.
  • Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.
  • Цикады стрекочут – к жаркому дню.
  • Заросли ивы на ветру шумят – к ливню.
  • Кто искупается в водоеме на Ивана Купалу, тот избавится от всех болезней.
  • Листья папоротника мужского книзу закручиваются – к теплому и солнечному дню.

Что нельзя делать 7 июля:

  • В ночь на Ивана Купалу не стоит спать.
  • Строго-настрого запрещено топтать растения, особенно лекарственные.
  • 7 июля нельзя плакать, тосковать и жаловаться на жизнь.
  • В этот период нельзя ничего отдавать, продавать, занимать.
  • Нельзя в одиночку купаться.
  • Нельзя поднимать вещи или деньги, найденные на дороге.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в июле.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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