На 59-ом году жизни внезапно скончался глава Госводагенства Валентин Шлихта

Глава Государственного агентства водных ресурсов Валентин Шлихта скончался на 59-ом году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Госводагентства.

"Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги - мудрого и порядочного руководителя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что церемония прощания состоится 7 июля в 13:00 в городе Ровно. Его похоронят на кладбище "Молодежное".

На эту новость отреагировал министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце мудрого и порядочного человека. Теперь светлые воспоминания о нем всегда будут жить в сердцах коллег, друзей и единомышленников", - написал он.

Шлихта возглавлял агентство с июля 2020 года. Перед этим он возглавлял ГП "Укрхимтрансаммиак" и был заместителем главы Госагенства по энергоэффективности.

Как сообщалось ранее, на днях ушел из жизни бывший замминистра культуры и журналист Юрий Рыбачук.