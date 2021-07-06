"Слегли" сайты Офиса президента, СБУ, СВР, НАБУ, и не только: в чем причина

Официальный сайт президента Украины внезапно перестал работать. Вместе с ним "прилег" и сайт НАБУ.
Об этом сообщает "Сегодня".
В киберполиции же заявили, что причина тому кроется не в кибератаке.
"К нам, в киберполицию, никто не обращался", - сказали в ведомстве.
Там предположили, что "падение" этих сайтов может быть связано с техническими проблемами и добавили, что, в случае кибератаки, они бы получили соответствующую информацию.
Источник в Офисе президента подтвердил эту информацию изданию.
"Техническая авария на линии, не атака", - сказал он.
Примечательно, что сайты Кабмина, Верховной Рады, Нацполиции, СНБО, НАПК, "Слуги народа" и других продолжают работу в штатном режиме. А вот СБУ, СВР, Государственному бюро расследований и Государственной службе специальной связи и защиты повезло меньше.
Как сообщалось ранее, в Беларуси приняли решение ограничить вещание украинских каналов UATV и KVARTAL TV (Квартал ТВ).