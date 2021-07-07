Из тюрем выпустят тысячу заключенных: когда это произойдет

Верховная Рада приняла на рассмотрение законопроект про амнистию, связанную с 30-летием Независимости Украины.
Об этом сообщает официальный веб-портал ВРУ.
В первую очередь законопроект будет затрагивать амнистию для несовершеннолетних, беременных женщин, людей с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больных туберкулёзом или онкологией, участников боевых действий и людей, достигших пенсионного возраста.
Основными критериями для освобождения заключённых будут: тяжесть совершённого преступления, объективные факторы (это могут быть проблемы со здоровьем или преклонный возраст), а также срок, отбытый заключённым на момент оглашения амнистии.
Решение будет приниматься через суд индивидуально по каждому заключённому.
Напомним, что в 2020 году действующий президент Украины Владимир Зеленский уже проводил амнистию. Комитет Верховной Рады поддержал освобождение более 3 тыс. заключённых. До этого такая же процедура прошла в 2016 году.