"Не забывайте панамки": синоптики предупредили о еще большей жаре в Украине

В пятницу ожидать дождя не стоит. 9 июля по всей территории Украины будет жарко. И жара будет усиливаться - от 29 до 33 градусов со знаком плюс ожидает украинцев в последний день рабочей недели.

Об этом в Facebook рассказала метеоролог Наталья Диденко.

В Киеве 9 июля воздух прогреется до +30, будет сухо и жарко.

"Не забывайте панамку, веер, маленькую воду в сумку или большую в машину", - отмечает Диденко. Ослабления жары ждать не стоит - в ближайшие дни и на выходных высокие температуры будут держаться на всей территории Украины - до +35 градусов по Цельсию. Особенно жару почувствуют жители востока Украины. Это показывает и прогностическая карта до воскресенья, 11 июля.

Напомним, "Телеграф" рассказал как можно охладиться в жару с помощью чая.