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"Не забывайте панамки": синоптики предупредили о еще большей жаре в Украине

"Не забывайте панамки": синоптики предупредили о еще большей жаре в Украине
23:28 Сегодня Телеграф

В пятницу ожидать дождя не стоит. 9 июля по всей территории Украины будет жарко. И жара будет усиливаться - от 29 до 33 градусов со знаком плюс ожидает украинцев в последний день рабочей недели.

Об этом в Facebook рассказала метеоролог Наталья Диденко. 

В Киеве 9 июля воздух прогреется до +30, будет сухо и жарко. 

прогноз погоды 9 июля

"Не забывайте панамку, веер, маленькую воду в сумку или большую в машину",  - отмечает Диденко. Ослабления жары ждать не стоит - в ближайшие дни и на выходных высокие температуры будут держаться на всей территории Украины - до +35 градусов по Цельсию.  Особенно жару почувствуют жители востока Украины. Это показывает и прогностическая карта до воскресенья, 11 июля.

карта погоды

Напомним, "Телеграф" рассказал как можно охладиться в жару с помощью чая. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Украина, Погода, Жара, Прогноз, Наталья Диденко.
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