Украинские туристы более 10 часов не могут вылететь из турецкой Анталии

В Турции украинские туристы не могут вылететь домой - задерживается рейс. Консульство Украины в городе выясняет причины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Рейс из Анталии в Одессу задерживается более чем на 10 часов. По данным СМИ, среди застрявших пассажиров есть дети. При этом у людей нет воды и еды, а о причинах задержки рейса им не сообщают.

По словам пресс-секретаря, один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на "горячую линию" МИД Украины.

"Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием. Консулы прилагают максимальные усилия, чтобы права граждан были полностью соблюдены", - заявил он.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда украинцы не могут вовремя вылететь из Турции домой. 1 июля были проблемы с рейсами из Турции в Украину и наоборот.