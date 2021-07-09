Какой праздник 9 июля: народные приметы и запреты

В пятницу, 9 июля, почитается память святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника.

Давид Солунский изначально жил в обители святых мучеников Меркурия и Феодора, но позже покинул монастырь и отправился в Фессалоники, где соорудил себе под миндальным деревом шалаш, в котором он прожил 70 лет. Все это время отшельник молился и соблюдал строжайший пост.

По преданию, за свое подвижничество преподобный получил от Господа дар чудотворения. Святой никогда и никому не отказывал в помощи.

В народе этот день прозвали как "Давид Земляничник", так как 9 июля было принято собирать землянику, которая была одной из главных лакомств для детей. На Руси отмечали целебные свойства у листьев этого растения. На их основе готовили различные средства, которые помогали при малокровии, болезнях печени и мочевого пузыря.

На Давида Земляничника примечали приметы на погоду и урожай.

Народные приметы 9 июля

Солнечный день на Давида - хорошая погода продержится вплоть до осени.

Жаркая погода - будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков. Уже потом начнутся осенние дни, наступит похолодание.

Если 9 июля засушливый день - грибы появятся в лесу только к осени.

Если рассада хорошо впитывает влагу - ближайшие дни будут сухими. Если земля остается влажной, то скоро пойдут дожди.

Если ягод земляники много, то зима будет холодной.

Родившиеся 9 июля в жизни обычно бывают счастливы. Им покровительствует земляника. Носить им следует сапфир.

Что запрещено делать 9 июля

В этот день нельзя выкидывать землянику, даже если она в каких-то местах не особенно спелая.

Чтобы не понести финансовые потери, не стоит рвать паутину.

Если собрались кого-то навестить, лучше заранее предупредить хозяев. В ином случае, можно привлечь в дом разлучников.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в июле.