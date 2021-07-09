На Балканах задержали двух водителей туристического автобуса из Украины

В Черногории задержали двух украинцев, которые были водителями туристического автобуса. Их подозревают в перевозке фальшивых денег.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал "Укринформу".

По его словам, 8 июля на границе с Албанией пограничники задержали автобус с 34 украинцами на борту в связи с перевозкой водителями фальшивых денег.

На данный момент Украина уже подала запрос на освобождение своих граждан, а также поучаствовала в организации альтернативного маршрута для туристов.

Водитель и его напарник остаются задержанными, полиция проводит расследование.

"Впоследствии 32 украинских туристов продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", накануне нн границе поймали украинца, перевозившего сразу две ценных коллекции стоимостью в полмиллиона гривен.