Какой праздник 10 июля: народные приметы и запреты

В субботу, 10 июля, почитается память святого Сампсона Странноприимца. Также этот день носит название "Сампсон Сеногной".

Святой Сампсон является образцом христианского милосердия, покровителем бедных и врачом, жившим в V-VI веках. Родился в богатой римской семье. Самсон получил хорошее образование, изучил врачебное искусство, чтобы помогать больным. После смерти родителей Сампсон раздал все свое состояние бедным и нищим.

С помощью императора Юстиниана построил больницу и стал там управлять, до конца жизни помогая окружающим. Сампсон прожил долгую богоугодную жизнь.

Сеногноем день на Руси прозвали за то, что в эту пору часто идут проливные дожди, от которых сухая скошенная трава начинает гнить. Также 10 июля было принято почитать странников. Их приглашали в дома и давали с собой еды и денег.

Есть у этого дня и особые приметы.

Народные приметы 10 июля

Дождь на Самсона - мокрая погода продержится еще 7 недель, и наоборот.

Курчавые облака плывут с северной стороны, то это предвещает засуху. Если облака плывут с Запада, то будет ненастная погода.

Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.

Вьюнок закрыл лепестки - к скорому ненастью.

Родившиеся 10 июля - хозяйственные люди. Они трудолюбивы и работоспособны, с годами к ним может прийти зажиточность. Носить им следует хризолит.

Что запрещено делать 10 июля

В этот день нельзя врать, хитрить.

Нежелательно подбирать на улице монеты.

Запрещено подолгу смотреться в зеркало.

Стирать вещи красного цвета также не к добру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие дни в Украине синоптики прогнозируют сильную жару.