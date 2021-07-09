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Рада наконец может взяться за электросамокаты: хотят ввести ПДД и штрафы

Рада наконец может взяться за электросамокаты: хотят ввести ПДД и штрафы
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Иллюстрация

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые регламентируют движение самокатов, гироскутеров, сигвеев и сегвилов.

Оба законопроекта подал внефракционный народный депутат Андрей Деркач. В случае принятия они обяжут участников движения на таком электротранспорте соблюдать ПДД и платить штраф за нарушение правил.

Согласно проекту изменений в правилах дорожного движения ездить нужно будет в мотошлеме. Также среди предложенных нововведений:

  • управлять самобалансирующим электротранспортом  можно будет с 16 лет
  • не возить пассажиров
  • не перевозить грузы
  • ездить нужно по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине
  • транспортное средство должно быть исправно и оборудовано светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток - внешними световыми приборами.

Второй законопроект приравнивает участников движения на таком электротранспорте к велосипедистам в вопросе ответственности за нарушение ПДД. Штраф за пьяное вождение - 680 грн, а за создание аварийной ситуации 850 грн или от 20 до 40 часов общественных работ. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье впервые в Украине привлекли к уголовной ответственности водителя электросамоката.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 202

Все по теме:

Верховная Рада, Штраф, ПДД, Самокат, Сигвей, Гироскутер.
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