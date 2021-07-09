Рада наконец может взяться за электросамокаты: хотят ввести ПДД и штрафы

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые регламентируют движение самокатов, гироскутеров, сигвеев и сегвилов.

Оба законопроекта подал внефракционный народный депутат Андрей Деркач. В случае принятия они обяжут участников движения на таком электротранспорте соблюдать ПДД и платить штраф за нарушение правил.

Согласно проекту изменений в правилах дорожного движения ездить нужно будет в мотошлеме. Также среди предложенных нововведений:

управлять самобалансирующим электротранспортом можно будет с 16 лет

не возить пассажиров

не перевозить грузы

ездить нужно по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине

транспортное средство должно быть исправно и оборудовано светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток - внешними световыми приборами.

Второй законопроект приравнивает участников движения на таком электротранспорте к велосипедистам в вопросе ответственности за нарушение ПДД. Штраф за пьяное вождение - 680 грн, а за создание аварийной ситуации 850 грн или от 20 до 40 часов общественных работ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье впервые в Украине привлекли к уголовной ответственности водителя электросамоката.