Рада наконец может взяться за электросамокаты: хотят ввести ПДД и штрафы

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые регламентируют движение самокатов, гироскутеров, сигвеев и сегвилов.
Оба законопроекта подал внефракционный народный депутат Андрей Деркач. В случае принятия они обяжут участников движения на таком электротранспорте соблюдать ПДД и платить штраф за нарушение правил.
Согласно проекту изменений в правилах дорожного движения ездить нужно будет в мотошлеме. Также среди предложенных нововведений:
Второй законопроект приравнивает участников движения на таком электротранспорте к велосипедистам в вопросе ответственности за нарушение ПДД. Штраф за пьяное вождение - 680 грн, а за создание аварийной ситуации 850 грн или от 20 до 40 часов общественных работ.
Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье впервые в Украине привлекли к уголовной ответственности водителя электросамоката.