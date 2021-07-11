Жара не уйдет, но стоит готовиться к дождям: прогноз погоды в Украине на воскресенье и понедельник

В Украине в воскресенье, 11 июля, ожидается преимущественно солнечная погода с небольшой облачностью.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, исключением станут Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, там ожидаются дожди, а местами и с грозами.

Температура воздуха будет оставаться по-настоящему летней и по всей Украине будет превышать +30 градусов.

Наиболее жарко будет в Луганской области, там столбик термометра может подняться до +34 градусов по Цельсию.

Наиболее "прохладно" будет во Львовской и Ивано-Франковской областях. Однако даже там воздух может прогреваться до +30 градусов.

Ситуация изменится уже в понедельник. Ожидается, что на большую часть территории Украины придут дожди с грозами, которые, впрочем, не затронут западные регионы.

Как сообщалось ранее, в Украине в самом разгаре находится сезон отпусков и поездок на море, в связи с чем "Телеграф" решил напомнить, какие болезни можно подцепить у водоемов и как этого избежать.