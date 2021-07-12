Экс-зам Ермака Юлия Ковалив перенесет операцию: что известно о ее состоянии

Юлия Ковалив, которая с сентября 2019 до декабря 2020 года была заместителем руководителя Офиса президента Украины, сломала ключицу.

Об этом она сообщила на личной странице в Facebook.

Теперь Ковалив предстоит операция и установка титановой пластины. Как отмечает сама пострадавшая, также ее ждет "куча вопросов в аэропортах".

Предварительно титановую пластину Юлии Ковалив поставят на год, затем понадобится повторная операция, чтобы ее снять.

Сейчас она является заместителем главы наблюдательного совета "Нафтогаза".

Ранее "Телеграф" писал о том, что стратегические государственные предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и «Концерн «Укроборонпром» получили кадровое усиление в лице Юлии Свириденко, экс-заместительницы главы Офиса Президента Андрея Ермака, и экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова.