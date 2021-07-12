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Гидропарк в Киеве сняли с воздуха: эффектное фото бурно обсуждают в сети

Гидропарк в Киеве сняли с воздуха: эффектное фото бурно обсуждают в сети
21:02 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Лето в самом разгаре, да и погода такая, что все, чего хочется, так это погрузиться в холодную воду. И таких желающих множество. От того и пляжи городов просто заполнены отдыхающими. 

Однако вода в Днепре конечно, хотелось бы, чтобы была получше. 

Фотожурналист Олександр Хоменко на своей странице в Фейсбуке поделился эффектным фото, на котором показала вид на Гидропарк в Киеве 11 июля с высоты птичьего полета. Если бы не цвет воды, то можно было подумать, что этот пляж находится на каком-нибудь заграничном курорте, а не в Украине. 

Также стоит отметить, что судя по фото, киевляне на пляже придерживаются социальной дистанции. 

В комментариях пользователи сети отметили, что снимок вышел очень красивым, но большинство пугает цвет воды, а он желто-коричневый. 

Ранее, "Телеграф" писал, что с 5 по 11 июля в Киеве проходил музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition 2021. Как прошел первый день фестиваля на ВДНХ - смотрите в нашем фотоматериале.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Киев, Фото, Гидропарк.
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