Какой праздник 13 июля: народные приметы и запреты

Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов и вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского. В народном календаре этот день называют: Полупетр, Макушка лета, поминки по весне, проводы весны, Двенадцать апостолов.

В православном календаре это дата почтения всех 12-ти святых апостолов: Андрея, Варфоломея, Иакова Алфеева, Иакова Зеведеева, Иоанна, Иуды Иаковля, Матфея, Матфия, Петра, Симона, Филиппа и Фомы. В этот день в храмах читают определенную молитву.

Преподобный Петр был племянником хана Золотой Орды, правнуком Чингисхана. В юном возрасте он тайно покинул Орду и принял православное крещение с именем Петр. Святой отличался особой любовью к молчанию и молитве.

На Руси 13 июля было принято чествовать лето, которое вступало в свою самую жаркую пору. А девушки обязательно гадали на суженого.

В этот день, как и на Пасху, существовал обычай красить яйца. Чаще их красили в желтый цвет.

Народные приметы:

Если кукушка продолжает куковать, то лето будет долгое и теплое.

После дождя лещ из воды высовывает голову – к теплому вечеру.

С этого дня лето катится зиме навстречу.

Облака желтые как медь – к дождю.

Белые облака против ветра поднимаются – к дождю, по ветру идут – к теплу.

Утром выпала роса – к солнечной погоде, нет росы – жди осадков.

День убывает – жара прибывает.

Что нельзя делать:

Нельзя оставлять кошелёк пустым в этот вторник.

Не стоит совершать крупные покупки.

Не следует 13 июля пытаться исправить конфликтную ситуацию.

Не нужно устраивать в этот вторник шумные посиделки, особенно с алкогольными напитками.

Нельзя проявлять злость, жаловаться, грустить и думать про плохое.

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