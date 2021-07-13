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Какой праздник 13 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 13 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов и вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского. В народном календаре этот день называют: Полупетр, Макушка лета, поминки по весне, проводы весны, Двенадцать апостолов. 

В православном календаре это дата почтения всех 12-ти святых апостолов: Андрея, Варфоломея, Иакова Алфеева, Иакова Зеведеева, Иоанна, Иуды Иаковля, Матфея, Матфия, Петра, Симона, Филиппа и Фомы. В этот день в храмах читают определенную молитву.

Преподобный Петр был племянником хана Золотой Орды, правнуком Чингисхана. В юном возрасте он тайно покинул Орду и принял православное крещение с именем Петр. Святой отличался особой любовью к молчанию и молитве. 

На Руси 13 июля было принято чествовать лето, которое вступало в свою самую жаркую пору. А девушки обязательно гадали на суженого. 

В этот день, как и на Пасху, существовал обычай красить яйца. Чаще их красили в желтый цвет.

Народные приметы: 

  • Если кукушка продолжает куковать, то лето будет долгое и теплое.
  • После дождя лещ из воды высовывает голову – к теплому вечеру.
  • С этого дня лето катится зиме навстречу.
  • Облака желтые как медь – к дождю.
  • Белые облака против ветра поднимаются – к дождю, по ветру идут – к теплу.
  • Утром выпала роса – к солнечной погоде, нет росы – жди осадков.
  • День убывает – жара прибывает.

Что нельзя делать: 

  • Нельзя оставлять кошелёк пустым в этот вторник.
  • Не стоит совершать крупные покупки. 
  • Не следует 13 июля пытаться исправить конфликтную ситуацию. 
  • Не нужно устраивать в этот вторник шумные посиделки, особенно с алкогольными напитками. 
  • Нельзя проявлять злость, жаловаться, грустить и думать про плохое. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в течение этой недели в Украине сохранится жаркая погода на всей территории.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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