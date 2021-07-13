Какой праздник 13 июля: народные приметы и запреты

Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов и вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского. В народном календаре этот день называют: Полупетр, Макушка лета, поминки по весне, проводы весны, Двенадцать апостолов.
В православном календаре это дата почтения всех 12-ти святых апостолов: Андрея, Варфоломея, Иакова Алфеева, Иакова Зеведеева, Иоанна, Иуды Иаковля, Матфея, Матфия, Петра, Симона, Филиппа и Фомы. В этот день в храмах читают определенную молитву.
Преподобный Петр был племянником хана Золотой Орды, правнуком Чингисхана. В юном возрасте он тайно покинул Орду и принял православное крещение с именем Петр. Святой отличался особой любовью к молчанию и молитве.
На Руси 13 июля было принято чествовать лето, которое вступало в свою самую жаркую пору. А девушки обязательно гадали на суженого.
В этот день, как и на Пасху, существовал обычай красить яйца. Чаще их красили в желтый цвет.
Народные приметы:
Что нельзя делать:
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