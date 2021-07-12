В Украине ожидаются дожди и грозы, но не повсюду: в каких регионах ждать непогоды

В ряде регионов во вторник, 13 июля, ожидаются дожди и грозы.

Об этом предупредил Украинский гидрометцентр.

Согласно его прогнозу, осадки ожидаются ночью на территории Киевской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областей. Также осадки стоит ждать на Юге страны. А вот днем уже намочит Правобережную Украину.

Кроме того, синоптики предупреждают, что днем возможны порывы ветра в 15-20 метров за секунду.

На Юге температура воздуха составит +27...+29 градусов, в Крыму и остальных регионах Украины столбик термометра ниже +30 опускаться не будет.

Ночью же стоит ожидать +15...+20.

Как сообщалось ранее, спасатели предупредили о чрезвычайно высокой пожарной опасности и порекомендовали следовать правилам безопасного обращения с огнем. В частности, не разводить костер неподалеку от леса, не сжигать мусор и траву, а также не бросать окурки на сухую траву.