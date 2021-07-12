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В Киеве суд отправил детского тренера в тюрьму на 7 лет за педофилию - подробности

В Киеве суд отправил детского тренера в тюрьму на 7 лет за педофилию - подробности
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф

В Киеве приговорили к 7 годам лишения свободы 42-летнего футбольного тренера, который совершил развратные действия по отношению 11-летнего мальчика.

Об этом сегодня, 12 июля,  сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступление произошло в декабре 2015 года во время выезда команды на детские спортивные соревнования по футболу во Львов.

Обвиняемый ночью зашел в комнату, где находились участники детской футбольной команды, после чего подошел к кровати одного из мальчиков, обнажил свои половые органы и совершил в отношении малолетнего развратные действия.

Злоумышленника задержали в январе 2016 года. В процессе  досудебного расследования был проведен ряд психолого-психиатрических экспертиз подозреваемого и малолетнего потерпевшего. Кроме того, был проведен следственный эксперимент с участием свидетеля этого события.

Собранные доказательства полностью подтвердили вину тренера в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

Также суд принял решение о включении информации об осуждении лица в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Педофил, развращение несовершеннолетних, Несовершеннолетний.
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