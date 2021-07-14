Какой праздник 14 июля: народные приметы и запреты

14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, а в народе день назівают: Кузьма и Демьян, день Козьмы и Демьяна, летние Кузьминки, бабий (девичий, курячий) праздник.
Косма и Дамиан были братьями и жили в Малой Азии. Святые были искусными врачами, и от Господа получили дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Таким образом им удалось привлечь к христианству больше количество людей.
Братьев убил их учитель врачевания, который со временем стал завидовать их славе. Косму и Дамиана похоронили вместе.
Святые братья Косма и Дамиан являются покровителями брака, домашней птицы и кузнечного ремесла. А также Летние Кузьминки считались бабьем (женским) праздником, поэтому женщинам в этот день нельзя было работать.
В этот день принято собирать малину и крыжовник на компоты и варенье.
Что нельзя делать:
Народные приметы:
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