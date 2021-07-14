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Какой праздник 14 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 14 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, а в народе день назівают: Кузьма и Демьян, день Козьмы и Демьяна, летние Кузьминки, бабий (девичий, курячий) праздник.

Косма и Дамиан были братьями и жили в Малой Азии. Святые были искусными врачами, и от Господа получили дар – исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Таким образом им удалось привлечь к христианству больше количество людей.

Братьев убил их учитель врачевания, который со временем стал завидовать их славе. Косму и Дамиана похоронили вместе. 

Святые братья Косма и Дамиан являются покровителями брака, домашней птицы и кузнечного ремесла. А также Летние Кузьминки считались бабьем (женским) праздником, поэтому женщинам в этот день нельзя было работать.

В этот день принято собирать малину и крыжовник на компоты и варенье.

Что нельзя делать:

  • Женщинам не рекомендуется в этот день работать.
  • Не желательно тратить деньги.
  • Не следует делать предложение руки и сердца.
  • Запрещено высказывать недовольство и завидовать в эту среду.

Народные приметы:

  • Западный ветер приносит дожди.
  • Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.
  • Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
  • Свеча тускло горит – будет дождь.
  • На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
  • Сорока кричит – будет продолжительный зной.
  • Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в течение этой недели в Украине сохранится жаркая погода на всей территории.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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