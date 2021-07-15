Какой праздник 15 июля: народные приметы и запреты

Православная церковь 15 июля празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского. В народе праздник получил названия: Берегиня, Ризы, Петрова матка, Фотий, Сырная Богородица.
По народным представлениям, древняя богиня Берегиня - это божество, которое еще называют матерью всех духов и земных богатств, хранительницей, защитницей людей и всего живого. Она считается символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.
Согласно поверьям, в этот день Берегиня оглядывала сенокосные луга, расположенные по берегам рек, и наполняла травы и цветы целебными силами. Богиню также считали защитницей женщин и молодых девушек.
На Руси верили, что за усердный труд сегодня принесет удачу и благополучие на весь год.
Что нельзя делать:
Народные приметы:
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