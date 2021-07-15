Какой праздник 15 июля: народные приметы и запреты

Православная церковь 15 июля празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского. В народе праздник получил названия: Берегиня, Ризы, Петрова матка, Фотий, Сырная Богородица.

По народным представлениям, древняя богиня Берегиня - это божество, которое еще называют матерью всех духов и земных богатств, хранительницей, защитницей людей и всего живого. Она считается символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.

Согласно поверьям, в этот день Берегиня оглядывала сенокосные луга, расположенные по берегам рек, и наполняла травы и цветы целебными силами. Богиню также считали защитницей женщин и молодых девушек.

На Руси верили, что за усердный труд сегодня принесет удачу и благополучие на весь год.

Что нельзя делать:

Запрещено много разговаривать, особенно не по делу (сплетничать, выяснять отношения, спорить).

Не следует в этот четверг пересаживать растения, особенно плодовые деревья.

Незамужним девушкам не стоит в этот день оставлять немытую посуду.

Не рекомендуются уезжать сегодня далеко от дома.

Запрещается причинять вред березам, нельзя ломать ветки, обрывать листья или обдирать кору.

В этот день нельзя лениться и бездельничать.

Народные приметы:

Западный ветер подул – жди дождя.

Появление на деревьях первых желтых листочков, предвещает раннюю осень и зиму.

Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

В муравейниках открыты ходы – к вёдру, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в течение этой недели в Украине сохранится жаркая погода на всей территории.