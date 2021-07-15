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После скандала с туфлями Верховная Рада решила переименовать День защитника в Украине

После скандала с туфлями Верховная Рада решила переименовать День защитника в Украине
00:31 Сегодня Телеграф Министерство обороны

Верховная Рада Украины переименовала День защитника Украины. Теперь праздник будет называться День защитников и защитниц Украины. Отмечать его, как прежде, будут 14 октября.

Об этом стало известно на заседании ВР.

Решение поддержали 317 народных депутатов. В пояснительной записке к законопроекту указано, что старое название "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание, поскольку рядом с мужчинами Украину защищают и женщины.

По данным Министерства обороны Украины, сегодня в Вооруженных Силах Украины служат 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. Статус участника боевых действий за участие в АТО / ООС получили почти 10 тысяч женщин.

14 октября в Украине отмечается как День защитника Украины с 2014 года. Это выходной день.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине на фоне подготовки ко Дню независимости разгорелся новый скандал с военной формой.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Переименование, Верховная Рада Украины, 14 октября, День защитников и защитниц Украины.
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