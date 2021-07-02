Скандал из-за формы женщин-военных с каблуками: появилось объяснение Минобороны (фото)

В Украине на фоне подготовки ко Дню независимости разгорелся новый скандал с военной формой. Дело в том, что женщин-военнослужащих заставили маршировать на каблуках, что вызвало негодование в сети.

На фоне общественного резонанса, в Министерстве обороны решили оправдаться за ситуацию, сославшись на то, что в армии "есть не только пиксель и берцы".

"Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма - на полигоне и в окопах, повседневная - в повседневной деятельности, а парадная - ну уже сами догадались", - сказано в сообщении.

Там указали, что для женщин есть своя парадная форма, которую было утверждено указом №606 от 2017 года.

Впрочем, пользователей сети это объяснение не убедило.

Как сообщалось ранее, во время заседания Верховной рады, 2 июля, главе Минобороны Андрею Тарану подарили женские туфли.