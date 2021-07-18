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’’У нас общение на русском’’: девушку отказались принимать на работу из-за украинского языка

’’У нас общение на русском’’: девушку отказались принимать на работу из-за украинского языка
Обновлено 08:19 Сегодня Телеграф Facebook

Компания Columb Trade отказалась принимать на работу активистку Викторию Юхимец из-за того, что она принципиально разговаривает на украинском языке.

Об этом сообщает движение "Відсіч" на странице в Facebook.

Юхимец обратилась в компанию Columb Trade в поисках работы, однако получила отказ по причине того, что принципиально разговаривает на украинском языке. По словам представителя компании, руководитель - белорус, который не понимает украинского, все остальные сотрудники фирмы тоже общаются только на русском.

Как отмечают в "Відсічі", данная "корпоративная культура" является грубым нарушением закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Представители движения призвали фирму публично извиниться и устранить нарушения украинского законодательства и прав граждан. А также призвали уполномоченных по правам человека заняться данным вопросом.

Facebook удалил предварительно опубликованную запись разговора Юхимец с представителем компании. Причиной стало якобы нарушение конфиденциальности.

После этого компания Columb Trade опубликовала свои извинения6 В них представители заявили, что компания является патриотичной и что в фирме не догадывались о подобных нарушениях.

В итоге "крайним" сделали сотрудника, который общался с девушкой по телефону, однако тот, очевидно, лишь озвучил политику компании.

Ранее "Телеграф" писал о языковом скандале, в который угодила студентка под Киевом.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 168

Все по теме:

Скандал, Facebook, Украинский язык, Активисты, Columb Trade, Виктория Юхимец.
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