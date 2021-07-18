Киев больше не лидер по числу новых случаев заражения коронавирусом - свежие данные о COVID-19 в Украине

За сутки субботы, 17 июля, в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 27 детей и 4 медработника.

Об этом в воскресенье утром сообщает Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 382 человека;

летальных исходов - 8;

выздоровели - 241 человек;

за сутки протестированы методом ПЦР - 13 429 человек, методом ИФА - 3 158 человек, экспресс-тестами - 9 495 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), г.Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 244 495 человек;

выздоровели - 2 181 198 человек;

летальных исходов - 52 726;

проведения ПЦР-тестов - 11 151 481.

Как сообщалось за сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом.