Киев больше не лидер по числу новых случаев заражения коронавирусом - свежие данные о COVID-19 в Украине

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Воскресенье, 18.07.2021
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08:30 Сегодня Телеграф

За сутки субботы, 17 июля, в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 27 детей и 4 медработника.

Об этом в воскресенье утром сообщает Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 382 человека;
  • летальных исходов - 8;
  • выздоровели - 241 человек;
  • за сутки протестированы методом ПЦР - 13 429 человек, методом ИФА - 3 158 человек, экспресс-тестами - 9 495 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), г.Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 244 495 человек;
  • выздоровели - 2 181 198 человек;
  • летальных исходов - 52 726;
  • проведения ПЦР-тестов - 11 151 481.

Как сообщалось за сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Минздрав, Статистика, Коронавирус, Заболевшие, Сводка, Covid-19.
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