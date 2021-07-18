Киев больше не лидер по числу новых случаев заражения коронавирусом - свежие данные о COVID-19 в Украине

За сутки субботы, 17 июля, в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 27 детей и 4 медработника.
Об этом в воскресенье утром сообщает Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), г.Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось за сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом.