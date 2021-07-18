Аплодировал весь салон: с рейса Одесса-Анталия сняли дебошира (видео)

Мужчина на рейсе Одесса-Анталия отказался надевать маску, из-за чего рейс задержали и начался скандал.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 июля, Telegram-канал "Новости Одесса".

Согласно сообщению, супружеская пара собиралась лететь на отдых, однако мужчина отказался надевать медицинскую или иную маску, как того требуют правила нахождения в самолете в период пандемии коронавируса. Сначала образумить скандалиста пытались сотрудники авиакомпании, затем по вызову приехала полиция.

Рейс задержали по вине мужчины, что вызвало бурю недовольства со стороны пассажиров. Кто-то пытался призвать нарушителя к подобающему поведению, кто-то просто сыпал оскорбления.

В результате бунтующего мужчину сняли с рейса. Когда скандалиста выводили из салона пассажиры начали дружно аплодировать.

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