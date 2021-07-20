Какой праздник 20 июля: народные приметы и запреты

Во вторник, 20 июля, почитается память преподобной Ефросинии и преподобного Фому Малеина.

Святая Ефросиния была дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, которая ушла в монастырь. В возрасте 16 лет против воли её отдали замуж за московского князя – Дмитрия Донского. После его смерти она втайне приняла постриг под именем Ефросинья. В народе ее звали Авдотьей Сеногнойкой.

Фома Малеин был военачальником. В какой-то момент он решил оставить мир и принять монашество. Фома поселился на горе Малея и провёл много дней в посте и молитве. Через какое-то время он получил Божественные видения, обрёл дар исцеления болезней и изгнания бесов.

Считается, что в этот период идут частые дожди, которые мешают заготовке сена.

Также в этот день можно начинать высаживать землянику и повторно засевать редис – считалось, что это следует сделать до 10 августа.

Что нельзя делать 20 июля:

Девушкам не следует в этот вторник выполнять тяжёлую физическую работу.

Не рекомендуется 20 июля лгать.

В этот вторник не стоит стирать белье и одежду.

Нельзя свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы.

В этот день не стоит купаться в водоемах.

Народные приметы:

Если на Авдотью дожди, то продлятся они несколько недель.

Дождь на Авдотью – сено испортится.

Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи.

Ветер 20 июля говорит о грядущем ненастье. Если солнце садится на фоне багрянца, следующий день будет ветреным.

Ранее, "Телеграф" писал, какую погоду ждать украинцам во вторник 20 июля.