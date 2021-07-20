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В Украине ажиотаж вокруг увольнения военных летчиков: что говорят в командовании

В Украине ажиотаж вокруг увольнения военных летчиков: что говорят в командовании
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф

В СМИ появилась информация о массовых увольнениях украинских летчиков из ВСУ, которых якобы не устраивает бюрократия и низкие зарплаты. 

В сюжете "Донбасс.Реалии" говорится о том, что только за последние два года ушло 140 пилотов и планируют уволиться еще 40. Впрочем, в командовании воздушных сил ВСУ, не скрывая проблему с кадрами, решили объяснить причины увольнений и как обстоит ситуация на самом деле.

Так, говорят в ВСУ, военные летчики чаще всего уходят с занимаемых должностей из-за больших нагрузок и документации, которую они ведут между сменами. Кроме того, зарплаты пилотов в ВСУ (около 19-24 тыс. грн) ниже, чем в других ведомствах, куда зачастую и переходят военные.

Также в командовании уточнили цифру уволившихся сотрудников. 140 человек - это не только те, кто ушел из летного состава ВСУ, но и армейская авиация Сухопутных войск и авиация ВМС, включая штурманов, борт-техников и борт-радистов.

Впрочем, военные не скрывают, что уход летчиков - это плохая тенденция, и если она продолжится, то это приведет к снижению боевого потенциала истребительной авиации. Чтобы этого не произошло, в ВСУ решают проблему на всех уровнях.

Напомним, в Украине на базе ВМС появился первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, который отныне будет патрулировать морскую акваторию.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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ВМС, Военные, ВСУ, Увольнение, Летчики.
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