Вновь более 650 заболевших COVID-19 за сутки, треть из них в Киеве - свежие данные о COVID-19 в Украине

В Украине за прошлые сутки было выявлено 655 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них дети-37, медицинские работники-18).
Об этом в среду, 21 июля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По информации ведомства за прошедший день:
За сутки прошло проверку: при помощи ПЦР-тестов - 18 151 человек, методом ИФА - 9 082 человек; экспресс тесты-16 270 человек.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных заболевших было зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.
Во время всей пандемии в Украине:
Как сообщалось, ученые продолжают изучать появление коронавируса, который стал причиной всемирной пандемии. В новом исследовании заявили, что вирус возник не из пробирки.