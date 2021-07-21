Вновь более 650 заболевших COVID-19 за сутки, треть из них в Киеве - свежие данные о COVID-19 в Украине

В Украине за прошлые сутки было выявлено 655 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них дети-37, медицинские работники-18).

Об этом в среду, 21 июля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По информации ведомства за прошедший день:

госпитализированы - 508 человек;

летальных случаев - 13;

Выздоровевшие - 577 человек;

За сутки прошло проверку: при помощи ПЦР-тестов - 18 151 человек, методом ИФА - 9 082 человек; экспресс тесты-16 270 человек.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных заболевших было зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Во время всей пандемии в Украине:

заболели - 2 930 245 человек;

выздоровели - 2 502 182 человек;

летальных случаев - 52 769;

провели ПЦР-тестирований - 11 200 678.

Как сообщалось, ученые продолжают изучать появление коронавируса, который стал причиной всемирной пандемии. В новом исследовании заявили, что вирус возник не из пробирки.