Какой праздник 23 июля: народные приметы и запреты

В пятницу, 23 июля, почитается память Антония Печерского, которого в народе называли Громовержцем. Антоний известен как основатель Киево-Печерской лавры.

Антоний родился неподалеку от Чернигова в конце X века. Еще в юности он посетил Палестину и Афон, где принял постриг, а после поселился недалеко от Киева. Вместе с учениками Антоний выкопал большую пещеру, названную впоследствии Киево-Печерской лаврой. По поверьям, святитель обладал даром чудотворения. Сегодня мощи Антония не обретены.

В этот день наши предки особое внимание обращали на гром - отсюда и пошло название праздника. С громом было связано множество интересных примет.

Народные приметы 23 июля

Ночью началась гроза - будет хорошая погода.

Если 23 июля приходится на пятницу или среду, и в этот день гремит гром - значит, рыба будет хорошо ловиться.

Резкий гром на Антония - примета, которая говорит о том, что будет небольшой дождь. Гулкий гром - ожидай ливня.

Что запрещено делать 23 июля

Нельзя 23 июля носить грязную, неопрятную одежду - этим можно навлечь на себя болезни.

Не желательно начинать новые дела.

Стоит избегать серьезных денежных трат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе, по прогнозам синоптиков, возможны сильные ливни, град и шквалы.