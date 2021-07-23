"ВКонтакте" вошёл в 20-ку самых посещаемых сайтов Украины: чем чаще всего украинцы занимаются в интернете

В сезон отпусков украинцы забросили свои обычные дела в интернете вроде онлайн-шоппинга и переключились на отдых.

Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter, который объединяет данные из трех источников: Site-centric (счетчиков, интегрированных в сайты), Frame-centric (счетчики из фрейма баннерной сети) и User-centric (контакт панелистов с контентом).

Так, исследователи, уверяя, что никакой потери данных при таком подходе быть не может, говорят, что в июне украинцы меньше времени уделяли покупкам и реже обычного заходили на сайты интернет-магазинов.

В тройке лидеров - Google, YouTube и Facebook. Кроме того, свою популярность нарастил и Instagram, который оказался на 7 месте. На 10 позиций ниже - запрещенный в Украине несколько лет назад "ВКонтакте", который наши сограждане по-прежнему не забывают.

Выбор украинских интернет-пользователей от 14 до 70 лет за первый месяц лета представлен в таблице:

Напомним, расширение "VK Unblock", которое позволяло обходить блокировки российской социальной сети "Вконтакте", содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов пользователей.