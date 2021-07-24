День княгини Ольги: народные приметы и запреты 24 июля

В субботу, 24 июля, православная церковь чествует святую равноапостольную княгиню Ольгу (Киевскую), во многом благодаря которой Русь приняла христианство.

Ольга была женой киевского князя Игоря. После того, как у них появился сын Святослав, князя убили древляне во время сбора подати и Ольга стала единоличной правительницей. Княгиня отомстила за своего супруга, заманив посольство древлян в Киев, где предала их смерти.

Ольга была первым правителем, принявшим в 954 году христианскую веру. В Константинополе она приняла крещение, имя ей было наречено Елена, а крестным отцом, по историческим документам, стал сын императора Константина - Роман ІІ. Сын самой Ольги, Святослав, жил по языческим законам, но после смерти княгини ее дело продолжил один из внуков - Владимир, при котором состоялось крещение Руси.

Источник: ВСВІТІ

В этот день нельзя проводить в ссорах и обидах. Из домашних работ под запретом сегодня только стирка. Также не стоит в этот день брать денег в займы и устраивать свадебные торжества.

Народные приметы 24 июля

Гулкий гром 24 июля предвещает достаточно сильный дождь.

Солнечная погода в этот день обещает хороший урожай зерна, а дождливая с громом - хороший улов рыбы.

Паук сидит неподвижно в середине паутины - к дождю.

24 июля отмечаются именины Ольги, поэтому "Телеграф" сделал подборку с открытками и картинками с Днем ангела Ольги.

Источник: gifanimashki.ru

Источник: Главред

Источник: gifanimashki.ru

Источник: Открытки Бесплатно

Источник: Главред

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе, по прогнозам синоптиков, возможны сильные ливни, град и шквалы.