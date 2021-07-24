Скачать
Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Олимпиада: как проходила церемония открытия Игр в Токио (фото)
Олимпиада: как проходила церемония открытия Игр в Токио (фото)
Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
Итоги дня 23 июля: открытие Олимпиады в Токио, увольнение главы Внешней разведки, скандал из-за "Сватов"
Итоги дня 23 июля: открытие Олимпиады в Токио, увольнение главы Внешней разведки, скандал из-за "Сватов"

День княгини Ольги: народные приметы и запреты 24 июля

День княгини Ольги: народные приметы и запреты 24 июля
00:01 Сегодня Телеграф

В субботу, 24 июля, православная церковь чествует святую равноапостольную княгиню Ольгу (Киевскую), во многом благодаря которой Русь приняла христианство.

Ольга была женой киевского князя Игоря. После того, как у них появился сын Святослав, князя убили древляне во время сбора подати и Ольга стала единоличной правительницей. Княгиня отомстила за своего супруга, заманив посольство древлян в Киев, где предала их смерти.

Ольга была первым правителем, принявшим в 954 году христианскую веру. В Константинополе она приняла крещение, имя ей было наречено Елена, а крестным отцом, по историческим документам, стал сын императора Константина - Роман ІІ. Сын самой Ольги, Святослав, жил по языческим законам, но после смерти княгини ее дело продолжил один из внуков - Владимир, при котором состоялось крещение Руси.

День Святой Ольги

Источник: ВСВІТІ

В этот день нельзя проводить в ссорах и обидах. Из домашних работ под запретом сегодня только стирка. Также не стоит в этот день брать денег в займы и устраивать свадебные торжества.

Народные приметы 24 июля

  • Гулкий гром 24 июля предвещает достаточно сильный дождь.

  • Солнечная погода в этот день обещает хороший урожай зерна, а дождливая с громом - хороший улов рыбы.

  • Паук сидит неподвижно в середине паутины - к дождю.

24 июля отмечаются именины Ольги, поэтому "Телеграф" сделал подборку с открытками и картинками с Днем ангела Ольги.

С днем ангела Ольга

Источник: gifanimashki.ru

С днем ангела Ольга

Источник: Главред

С днем ангела Ольга

Источник: gifanimashki.ru

С днем ангела Ольга

Источник: Открытки Бесплатно

С днем ангела Ольга

Источник: Главред

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе, по прогнозам синоптиков, возможны сильные ливни, град и шквалы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Традиции, Приметы, Поздравления, Праздники, Запреты, Открытки, Именины, День святой Ольги, День княгини Ольги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Требование РФ срочно обязать Украину дать воду в Крым: ЕСПЧ вынес вердикт по обеспечительным мерам
02 Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
03 "Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
04 Строительство жилья для военных: топ-чиновник Минобороны попался на взятке в $1 млн (фото)
05 Жители жалуются на химический запах и головную боль: в России наводнения размыли радиоактивный могильник (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под видом фотосессии спортивного белья тренер снимал &quot;порнушку&quot; с малолетними спортсменками
Под видом фотосессии спортивного белья тренер снимал "порнушку" с малолетними спортсменками
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
&quot;Ухожу с гордо поднятой головой&quot;: в МВД произошло еще одно громкое увольнение
"Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
День княгини Ольги: народные приметы и запреты 24 июля
День княгини Ольги: народные приметы и запреты 24 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь