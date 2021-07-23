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Украинцев обманывают при помощи клона "Новой почты": в сети рассказали о схеме (фото)

Украинцев обманывают при помощи клона "Новой почты": в сети рассказали о схеме (фото)
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф

В интернете появилась очередная мошенническая схема: на этот раз аферисты обманывают людей с помощью услуг "Новой почты".

Жертвой обмана чуть не стал Дмитрий Самойлюк, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

В переписке можно понять план действий мошенника. Он находит продавца в интернете и делает вид, что хочет заказать товар. Затем предлагает воспользоваться услугой «надёжный платёж» и говорит, что якобы оплатит услугу. После он скидывает жертве фальшивый скриншот, подтверждающий оплату, и заявляет, что деньги переведутся на карту клиента. В завершении аферы мошенник выманивает данные банковской карты жертвы. Он присылает заранее подготовленную фальшивую ссылку, перейдя по которой помимо номера карты нужно ввести еще и CVV код.   

Очевидец заметил неладное и раскусил обманщика. «Чем сегодня кормят на зоне?» - подшутил над мошенником Дмитрий Самойлюк. Однако, далеко не каждый может заметить недобрые намерения злоумышленника.

Ранее «Телеграф» рассказал о том, как заприметить мошенника и как не попасться на аферу.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 357

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Мошенничество, Афера, Обман, Новая почта.
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