Скачать
Пятница, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Украинцы массово выезжают за город: цены растут в разы и это не предел
Олимпиада: как проходила церемония открытия Игр в Токио (фото)
Олимпиада: как проходила церемония открытия Игр в Токио (фото)
Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
Итоги дня 23 июля: открытие Олимпиады в Токио, увольнение главы Внешней разведки, скандал из-за "Сватов"
Итоги дня 23 июля: открытие Олимпиады в Токио, увольнение главы Внешней разведки, скандал из-за "Сватов"

Футболки с Путиным больше купить нельзя: Зеленский ввел санкции против известного российского интернет-магазина

Футболки с Путиным больше купить нельзя: Зеленский ввел санкции против известного российского интернет-магазина
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под решением СНБО о введении санкций против российского интернет-магазина Wildberries. 

Об этом сообщается на сайте Офиса президента

Ограничения введены сроком на три года и включают в себя блокирование активов, предотвращение выведения капитала за пределы Украины, ограничения на транзит товаров, блокировку сайта и другое. 

Также санкции были введены против основательницы магазина Татьяны Бакальчук, которая к тому же является богатейшой женщиной России. 

Санкции были введены не только против украинского подразделения Wildberries, но и против филиалов в других странах: России, Беларуси, Казахстане, Армении, Польше и Кыргызстане. 

Всего в санкционном списке 6 физических лиц и 10 организаций, в числе которых и действующие во Франции организации, связанные с так называемой "ДНР".

Wildberries запустился в Украине в сентябре 2020 года и сразу же попал в скандал из-за ассортимента товаров. Например там можно было купить футболки с Путиным и гербом России или СССР

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

Все по теме:

Санкции, СНБО, Владимир Зеленский, Wildberries.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Киевом дачника укусил один из опаснейших в мире пауков
02 В России рухнул железнодорожный мост: прервалась одна из ключевых транспортных артерий страны (фото)
03 "Хотели проучить": стали известны подробности нападения СБУшников на пограничников на границе с РФ
04 Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
05 "Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под видом фотосессии спортивного белья тренер снимал &quot;порнушку&quot; с малолетними спортсменками
Под видом фотосессии спортивного белья тренер снимал "порнушку" с малолетними спортсменками
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция
&quot;Ухожу с гордо поднятой головой&quot;: в МВД произошло еще одно громкое увольнение
"Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
&quot;Они не пешки&quot;: отец Меган Маркл собирается подать в суд на свою дочь из-за внуков (видео)
"Они не пешки": отец Меган Маркл собирается подать в суд на свою дочь из-за внуков (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь