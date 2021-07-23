Футболки с Путиным больше купить нельзя: Зеленский ввел санкции против известного российского интернет-магазина

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под решением СНБО о введении санкций против российского интернет-магазина Wildberries.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Ограничения введены сроком на три года и включают в себя блокирование активов, предотвращение выведения капитала за пределы Украины, ограничения на транзит товаров, блокировку сайта и другое.

Также санкции были введены против основательницы магазина Татьяны Бакальчук, которая к тому же является богатейшой женщиной России.

Санкции были введены не только против украинского подразделения Wildberries, но и против филиалов в других странах: России, Беларуси, Казахстане, Армении, Польше и Кыргызстане.

Всего в санкционном списке 6 физических лиц и 10 организаций, в числе которых и действующие во Франции организации, связанные с так называемой "ДНР".

Wildberries запустился в Украине в сентябре 2020 года и сразу же попал в скандал из-за ассортимента товаров. Например там можно было купить футболки с Путиным и гербом России или СССР.