Какой праздник 25 июля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 25 июля, почитается память святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке. Также в этот день отмечается профессиональный праздник - День торговли Украины.

Святые мученики Прокл и Иларий были уроженцами селения Калипта близ Анкиры. Они пострадали во время гонения на христиан при императоре Траяне. Первым был арестован Прокл. Он предстал перед местным правителем Максимом и отказался отречься от Христа. Язычник велел расстрелять святого из луков. По дороге к месту казни к процессии подошел племянник Прокла - Иларий, который также проповедовал христианство. После многих истязаний Илария также казнили.

В народе день 25 июля называли Плакальщиком, поскольку это был период активного выпадения росы.

Источник: evpatori

День работников торговли Украины ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Праздник был учрежден Указом Президента Леонидом Кучмой № 427/95 от 5 июня 1995 года в поддержку инициативы работников торговли, а также профессиональных союзов.

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Народные приметы 25 июля

Сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни. Нет росы и тумана в низинах - значит, будет ненастье.

Если 25 июля на лугах много росы - год будет счастливым.

Ночная роса не просыхает - быть грозе.

Желтые листья на деревьях в Проклов день - жди раннюю осень.

Что запрещено делать 25 июля

На Проклов день нельзя никого обижать, иначе закон бумеранга сработает в тройном размере.

Чтобы удача не покинула дом, необходимо в этот день держать окна в чистоте.

Запрещено ругаться. Считалось, что если поссоришься с кем-то, то уже никогда не помиришься.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 июля в Украине ожидается повышение температуры воздуха.