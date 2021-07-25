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Какой праздник 25 июля: народные приметы и запреты

Какой праздник 25 июля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 25 июля, почитается память святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке. Также в этот день отмечается профессиональный праздник - День торговли Украины.

Святые мученики Прокл и Иларий были уроженцами селения Калипта близ Анкиры. Они пострадали во время гонения на христиан при императоре Траяне. Первым был арестован Прокл. Он предстал перед местным правителем Максимом и отказался отречься от Христа. Язычник велел расстрелять святого из луков. По дороге к месту казни к процессии подошел племянник Прокла - Иларий, который также проповедовал христианство. После многих истязаний Илария также казнили.

В народе день 25 июля называли Плакальщиком, поскольку это был период активного выпадения росы.

мученики Прокл и Иларий 25 июля

Источник: evpatori

День работников торговли Украины ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Праздник был учрежден Указом Президента Леонидом Кучмой № 427/95 от 5 июня 1995 года в поддержку инициативы работников торговли, а также профессиональных союзов.

Продавец на рынке мужчина

Источник: pexels

Народные приметы 25 июля

  • Сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни. Нет росы и тумана в низинах - значит, будет ненастье.

  • Если 25 июля на лугах много росы - год будет счастливым.

  • Ночная роса не просыхает - быть грозе.

  • Желтые листья на деревьях в Проклов день - жди раннюю осень.

Что запрещено делать 25 июля

  • На Проклов день нельзя никого обижать, иначе закон бумеранга сработает в тройном размере.

  • Чтобы удача не покинула дом, необходимо в этот день держать окна в чистоте.

  • Запрещено ругаться. Считалось, что если поссоришься с кем-то, то уже никогда не помиришься.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 июля в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, День торговли Украины.
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