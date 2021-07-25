Жара возвращается с новыми силами: где будет горячее всего в воскресенье, 25 июля

В Украину возвращается летняя жара. Столбик термометра поднимется до +30 и выше на востоке и юге страны. По всей территории дождей не ожидается.

Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Жарче всего будет в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. Там синоптики обещают до +31 +32 градусов.

В Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях температура будет + 28+30 градусов.

На Западной Украине и на севере страны температура буде колебаться от +27 до +29.

Холоднее всего на Закарпатье, в Ужгороде прогнозируют до +27.

В столице Украины погода будет ясной и солнечной. Температура 25 июля в Киеве +26 +28 по Цельсию.

(Карта Гидрометцентра)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности в восточны, Волынской, Житомирской областях и Крыму.

(Карта Гидрометцентра)

Из-за небезопасных погодных условий запрещается посещать хвойные леса, разводить костры, заезжать на автомобиле, заносить открытый огонь и стрелять из огнестрельного оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сочи из-за потопа реки вышли из берегов.