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Жара возвращается с новыми силами: где будет горячее всего в воскресенье, 25 июля

Жара возвращается с новыми силами: где будет горячее всего в воскресенье, 25 июля
05:34 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украину возвращается летняя жара. Столбик термометра поднимется до +30 и выше на востоке и юге страны. По всей территории дождей не ожидается.

Об этом предупреждает Гидрометцентр. 

Жарче всего будет в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. Там синоптики обещают до +31 +32 градусов.

В Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях температура будет + 28+30 градусов.

На Западной Украине и на севере страны температура буде колебаться от +27 до +29. 

Холоднее всего на Закарпатье, в Ужгороде прогнозируют до +27. 

В столице Украины погода будет ясной и солнечной. Температура 25 июля в Киеве +26 +28 по Цельсию.

прогноз погоды 25.07

(Карта Гидрометцентра)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности в восточны, Волынской, Житомирской областях и Крыму. 

пожарная опасность 25.07

(Карта Гидрометцентра)

Из-за небезопасных погодных условий запрещается посещать хвойные леса, разводить костры,  заезжать на автомобиле, заносить открытый огонь и стрелять из огнестрельного оружия. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сочи из-за потопа реки вышли из берегов.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Украина, Погода, Прогноз погоды, погода Киев.
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