Ждем извинений: "Синэво" оскандалилось с сексистской шуткой про мужчин

Возле европейской медицинской лаборатории "Синэво" образовался скандал из-за неудачной шутки о мужчинах.

О ней пишет недовольный постом клиники пользователь "Facebook" Александр Равчев.

На странице медицинского учреждения часто делятся смешными картинками, чтобы поднять читателям настроение. Но шутка о том, что мужчины ходят в больницу только с мамами и женами не понравилась представителям сильного пола.

Равчев пишет, что видит эту картинку так: "Наши пациенты-мужчины - имбецилы, которые не могут самостоятельно исполнить предписание врача и записаться на анализы".

После этого мужчина добавил, что не пойдет больше никогда в "Synevo", пока там не извинятся за свою шутку.

К слову, немного позже на странице лаборатории удалили пост, который не понравился многим читателям.

В комментариях некоторые соглашаются с мужчиной, но многие также говорят, что сама шутка "Синэво" смешная и на самом деле правдивая.

Ранее "Телеграф" делился забавными шутками, которые заставят улыбнуться.