Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: забавные анекдоты

Единственный ЖМЖ в моей жизни – это когда тётки-стоматологи вдвоём ковырялись в моём рту полтора часа.

Согласно распоряжению правительства, с сегодняшнего дня лишь амурский тигр имеет право официально именоваться тигром. Для остальных вводится маркировка “тигристое котообразное”.

Лучшим инструментом для ремонта трактора до сих пор считается кувалда. Только замахнешься кувалдой на тракториста, как трактор сразу же начинает работать.

Погода стоит такая, что можно ничего не делать до седьмого пота.

Выходя из туалета, обязательно потряхивайте в воздухе растопыренными пальцами. Руки можно и не мыть, но у всех встречных вы создадите себе славу чистоплотного человека. Только перед этим убедитесь, что в туалете была раковина. Иначе эффект будет не тот.