Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Первые лица США проигнорируют Крымскую платформу, из Вашингтона приедет лишь член правительства
Первые лица США проигнорируют Крымскую платформу, из Вашингтона приедет лишь член правительства
Оккупанты более десятка раз обстреляли позиции ВСУ - два украинских бойца получили ранения
Оккупанты более десятка раз обстреляли позиции ВСУ - два украинских бойца получили ранения
Сектор Газа атаковал зажигательными шарами Израиль - тот ответил мощным ударом
Сектор Газа атаковал зажигательными шарами Израиль - тот ответил мощным ударом
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара

Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август

Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вспышки, происходящие регулярно на Солнце, оказывают влияние на все живые организмы в Солнечной системе, а симптомы воздействия магнитной бури чаще всего испытывают люди с метеочувствительностью.

Что бы вы заранее могли подготовиться, "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь на август 2021 года.

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, начало августа будет неспокойным.

Первая магнитная буря ожидает украинцев уже в понедельник, 2 августа. Сильную магнитную бурю специалисты прогнозируют на 10 августа. Меньшие всплески солнечной активности ожидаются с 16 по 18 августа.

Магнитные бури в августе 2021

Что до конца июля, то жители планеты смогут ощутить последствия активной солнечной активности 28-30 августа.

Магнитные бури в июле 2021

Напомним, что в периоды магнитных бурь у жителей Земли могут возникать повышенная утомляемость, апатия, тревожность, сонливость. Чтобы безболезненно пережить геомагнитные колебания, нельзя употреблять алкоголь, есть вредную, жирную и острую пищу. В то же время необходимо пить много чистой воды, отказаться на несколько дней от тяжелой физической работы, больше гулять на свежем воздухе, но не под прямыми солнечными лучами (в тенечку).

Ранее "Телеграф" писал, сколько можно находится под солнцем и правильно загорать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

Все по теме:

Магнитные бури, Календарь магнитных бурь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
02 Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам
03 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
04 Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
05 В Минздраве заговорили о предоставлении "льгот" вакцинированным украинцам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смертельное ДТП в Киеве: пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса (видео)
Смертельное ДТП в Киеве: пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса (видео)
Сегодня на дорогах Харькова, Кропивницкого и двух областей заработают камеры ПДД: подробности
Сегодня на дорогах Харькова, Кропивницкого и двух областей заработают камеры ПДД: подробности
Отдыхающим на заметку: в Турции резко ухудшилась ситуация с Covid-19
Отдыхающим на заметку: в Турции резко ухудшилась ситуация с Covid-19
Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август
Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь