Немного будет штормить: прогноз магнитных бурь на август

Вспышки, происходящие регулярно на Солнце, оказывают влияние на все живые организмы в Солнечной системе, а симптомы воздействия магнитной бури чаще всего испытывают люди с метеочувствительностью.

Что бы вы заранее могли подготовиться, "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь на август 2021 года.

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, начало августа будет неспокойным.

Первая магнитная буря ожидает украинцев уже в понедельник, 2 августа. Сильную магнитную бурю специалисты прогнозируют на 10 августа. Меньшие всплески солнечной активности ожидаются с 16 по 18 августа.

Что до конца июля, то жители планеты смогут ощутить последствия активной солнечной активности 28-30 августа.

Напомним, что в периоды магнитных бурь у жителей Земли могут возникать повышенная утомляемость, апатия, тревожность, сонливость. Чтобы безболезненно пережить геомагнитные колебания, нельзя употреблять алкоголь, есть вредную, жирную и острую пищу. В то же время необходимо пить много чистой воды, отказаться на несколько дней от тяжелой физической работы, больше гулять на свежем воздухе, но не под прямыми солнечными лучами (в тенечку).

Ранее "Телеграф" писал, сколько можно находится под солнцем и правильно загорать.